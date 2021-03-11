11 березня, віцепрезидентка Київської школи економіки і співголова Львівського безпекового форуму Оксана Сироїд запустила новий соціальний медіапроєкт "А що далі?", який має боротися з наративами російської пропаганди в Україні про начебто неспроможність українців будувати успішну державу.

Як зазначає авторка ідеї та ведуча проєкту Оксана Сироїд, сьогодні підконтрольним олігархам національним медіа вигідно підтримувати в суспільстві відчуття хаосу і безсилля, що дозволяє їм утримувати контроль над країною та збільшувати власні статки. Проєкт "А що далі?" пропонуватиме альтернативу порядку денному олігархічних медіа.

В січні - лютому 2021 року Львівський безпековий форум в партнерстві з українськими громадськими організаціями та Київською школою економіки за підтримки Фонду Ганса Зайделя в Україні, залучили 36 молодих успішних українців до моделювання бачення успішного майбутнього країни. Учасники представляли 6 обраних організаторами сфер – публічна політика, місцеве самоврядування, бізнес, просвітництво, військові та громадський сектор. За словами організаторів, саме цей проєкт надихнув команду на створення медіа продукту, який буде знайомити українців з ідеями позитивного розвитку та громадської відповідальності за країну, а також показуватиме молодих успішних українців які вже сьогодні роблять багато для майбутнього країни.

Програми будуть виходити щочетверга на YouTube-каналі проєкту

Першою гостею програми "А що далі?" стала Міністр розвитку громад і територій України ( у 2019- 2020 рр.) Альона Бабак, яка разом із ведучою Оксаною Сироїд розмірковували про те, як українцям розвивати в собі успішних і захищених власників, які можуть контролювати державу.

Над проєктом працюватимуть радіоведуча та журналістка Наталія Соколенко та режисерка-документалістка Жанна Максименко-Довгич.

Пілотний запуск проєкту здійснено за фінансової підтримки Фонду Ганса Зайделя в Україні.