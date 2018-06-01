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Сыроид: Руководить столицей должен городской голова со всей полнотой полномочий

36 Читати новину українською
Оксана Сыроид.
Оксана Сыроид. / samopomich.ua

Почти в пять раз сократить численность Киевсовета (со 120 до 25 депутатов) и дать больше полномочий городскому голове.

Такие изменения предлагает проект новой редакции закона о столице №8420, который 30 мая зарегистрировали в парламенте.

Среди его авторов – вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид. По ее словам, новый закон должен исправить ситуацию, которая сейчас сложилась в Киеве, когда всю исполнительную власть в городе возглавляет председатель КГГА, которого назначает Президент. А мэр почти не имеет полномочий для управления городом.

По словам вице-спикера, законопроект предусматривает перераспределение полномочий между мэром и главой городской администрации. Город возглавляет мэр, который будет иметь всю полноту полномочий. "Он фактически единолично будет формировать городскую администрацию, – объясняет Оксана Сыроид, – будет главным распорядителем киевского бюджета. Глава Киевской городской администрации фактически будет представлять государство в регионе, а не в городе. Его задачей будет, в том числе, следить за законностью решений органа местного самоуправления".

Вместе с тем, глава КГГА будет иметь право обжаловать решение Киевсовета в суде.

"Он не будет иметь никакого отношения к местному бюджету, а будет иметь возможность работать исключительно с государственным бюджетом, который будет приходить в Киев как к региону. Например, на университетское образование, на медицину третьего уровня. Это то, что сегодня делают председатели областных государственных администраций", – подчеркивает вице-спикер. Действующий закон "О столице Украины – город-герой Киев" был принят в 1999 году.

Теги: Самопомич Новости политики Киеврада Законопроект КГГА Оксана Сыроид
Источник: 24 Канал
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