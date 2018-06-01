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Сироїд: Керувати столицею має міський голова з усією повнотою повноважень

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Оксана Сироїд.
Оксана Сироїд. / samopomich.ua

Майже вп’ятеро скоротити чисельність Київради (зі 120 до 25 депутатів) та дати більше повноважень міському голові.

Такі зміни пропонує проект нової редакції закону про столицю №8420, який 30 травня зареєстрували у парламенті.

Серед його авторів – віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд. За її словами, новий закон має виправити ситуацію, що нині склалася у Києві, коли всю виконавчу владу в місті очолює голова КМДА, якого призначає Президент. А міський голова майже не має повноважень для управління містом.

За словами віце-спікера, законопроект передбачає перерозподіл повноважень між мером та головою міської адміністрації. Місто очолює міський голова, який буде мати усю повноту повноважень. "Він фактично буде одноосібно формувати міську адміністрацію, – пояснює Оксана Сироїд, – буде головним розпорядником київського бюджету. Голова Київської міської адміністрації фактично буде представляти державу в регіоні, а не у місті. Його завданням буде, в тому числі, слідкувати за законністю рішень органу місцевого самоврядування".

Разом з тим, голова КМДА матиме право оскаржувати рішення Київради у суді.

"Він не буде мати жодного стосунку до місцевого бюджету, а буде мати змогу працювати виключно з державни бюджетом, який буде приходити до Києва як до регіону. Наприклад, на університетську освіту, на медицину третього рівня. Це те, що сьогодні роблять голови обласних державних адміністрацій", – акцентує віце-спікер. Чинний закон "Про столицю України – місто-герой Київ" був ухвалений у 1999 році.

Теги: Новини політики Оксана Сироїд КМДА Самопоміч Законопроект Київрада
Джерело: 24 Канал
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