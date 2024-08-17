Так, главнокомандующий Сил обороны рассказал детали о ситуации на Курщине. Также он доложил о пополнении обменного фонда для Украины.

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Что Сырский доложил Зеленскому о ситуации в Курской области

Одной из главных тем, о которых докладывал Сырский, была операция в Курской области.

Так, отмечается, что на сегодняшнее утро есть пополнение обменного фонда для нашего государства.

Спасибо всем солдатам и командирам, которые берут российских военных в плен и этим приближают освобождение наших воинов и гражданских, которые удерживаются Россией,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, Сырский доложил об укреплении позиций украинских сил на Курщине и расширении стабилизированной территории.