Так, головнокомандувач Сил оборони розповів деталі про ситуацію на Курщині. Також він доповів про поповнення обмінного фонду для України.

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Що Сирський доповів Зеленському про ситуацію на Курщині

Однією з головних тем, про які доповідав Сирський, була операція в Курській області.

Так, зазначається, що на сьогоднішній ранок є поповнення обмінного фонду для нашої держави.

Дякую всім солдатам і командирам, які беруть російських військових у полон і цим наближають звільнення наших воїнів та цивільних, які утримуються Росією,

– ідеться в повідомленні.

Крім цього, Сирський доповів про зміцнення позицій українських сил на Курщині та розширення стабілізованої території.