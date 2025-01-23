Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в интервью радио "Байрактар".
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Сырский рассказал об обороне Киева
В начале полномасштабного вторжения Александр Сырский занимал должность командующего Сухопутных войск ВСУ. Тогда он руководил обороной Киева.
По словам Сырского, самый критический момент в обороне Киева – бои за село Мощун в Бучанском районе.
Тогда противник ночью планировал переправить как минимум батальон. Было большое количество техники, было возведено 5 понтонно-мостовых переправ через Ирпень. Противник готовился преодолеть Ирпень и перейти к широкомасштабным боевым действиям в Мощуне,
– рассказал Сырский.