Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю "Радіо Байрактар".

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Сирський розповів про оборону Києва

На початку повномасштабного вторгнення Олександр Сирський обіймав посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ. Тоді він керував обороною Києва.

За словами Сирського, найкритичніший момент в обороні Києва – бої за село Мощун у Бучанському районі.

Тоді противник вночі планував переправити як мінімум батальйон. Була велика кількість техніки, було зведено 5 понтонно-мостових переправ через Ірпінь. Противник готувався подолати Ірпінь і перейти до широкомасштабних бойових дій у Мощуні,

– розповів Сирський.