Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в етері національного маратону.

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Що сказав Сирський про загрозу від "Орешника"

Олександр Сирський підкреслив, що ракети з російської системи типу "Орешник" становлять загрозу для України, тому що на цей час тільки декілька систем протиповітряної оборони можуть їх перехопити.

На жаль, у нас поки що немає (систем здатних перехопити "Орешник" – 24 Канал), але ми повинні зробити все, щоб вони (системи ППО – 24 Канал) з'явилися,

– пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Генерал зазначив, що це спонукає Україну на створення власної системи протиповітряної оборони, яка була б не просто протиповітряною, а протиракетною системою.

"Це спонукає нас активно вести переговори з нашими союзниками, щоб отримати таку систему і, звичайно, це нас повинно спонукати до створення сучасної ракетної системи, яка б могла бути стримувальним фактором проти застосування такої зброї росіянами", – зауважив Сирський.

Він також підтвердив, що роботи зі створення цієї системи ППО та ПРО ведуться. Генерал також висловив сподівання, що вдасться отримати бажаний результат.

До слова, російська армія 21 листопада вдарила по Дніпру своєю новою, як стверджувалося, міжконтинентальною ракетою. Згодом у Росії сказали, що це була новітня зброя типу "Орешник".

Після цього російська влада неодноразово погрожувала Україні та світу знову атакувати цією зброєю з полігону в Капустиному Яру. Через можливу загрозу по всій державі кілька разів оголошували масштабну повітряну тривогу.