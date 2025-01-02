Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Росія вночі запустила 72 "Шахеди": як відпрацювали сили ППО

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

14:47, 2 січня Пішли відбої повітряних тривог по Україні.

14:35, 2 січня БпЛА рухаються територією Сумської області у напрямку Полтавщини.

14:32, 2 січня Окрім того, Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом БпЛА у Сумській області.

14:24, 2 січня Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

14:17, 2 січня Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України.

Чому є загроза для всієї України балістики з Капустиного Яру