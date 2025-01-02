Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге

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14:47, 2 января Пошли отбои воздушных тревог по Украине.

14:35, 2 января БПЛА движутся по территории Сумской области в направлении Полтавщины.

14:32, 2 января Кроме того, Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом БПЛА в Сумской области.

14:24, 2 января Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

14:17, 2 января Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины.

Почему есть угроза для всей Украины баллистики из Капустиного Яра