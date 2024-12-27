Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал издания Financial Times.

К теме "Орешник" начали собирать в 2017 году или даже раньше, – Defense Express

Какое оборудование используется для производства "Орешника"

Авторы материала отметили, что два ведущих российских вооруженных инженерных институтов, названные украинской разведкой разработчиками ракеты "Орешник", искали работников, которые знакомы с металлообрабатывающими системами немецких и японских компаний.

Вакансии для Московского института теплотехники и "Созвездие", по словам журналистов, иллюстрируют, как Кремль остается критически зависимым от иностранных технологий, на которые наложил санкции Запад.

Особенно это заметно в области числового программного управления (ЧПУ), технологии, жизненно важной для производства "Орешника", которая позволяет заводам быстро формировать материалы с высокой точностью с помощью компьютеров для управления инструментами.

MIT является ведущим учреждением по разработке российских твердотопливных баллистических ракет. В рекламных объявлениях, размещенных в 2024 году, институт отмечает, что "мы используем системы Fanuc, Siemens, Haidenhain".

Fanuc – японская компания, а две других – немецкая. Все три компании изготавливают системы управления для высокоточных станков с ЧПУ.

Те же три западные компании упоминаются в объявлениях, размещенных "Созвездием", где также на одной из специализаций содержится запрос на "знание систем ЧПУ - Fanuc, Siemens, Haidenhain".

На видео, опубликованном в начале этого года "Титан Баррикады", третьей оборонной компанией, которая участвует в производстве "Орешника", также изображен рабочий, который стоит перед устройством управления с брендом Fanuc.

Россия долгое время полагалась на станки иностранного производства, несмотря на усилия, направленные на создание отечественных альтернатив. В то время как Кремль закупает большое количество высокоточных металлообрабатывающих станков в Китае, системы управления ими продолжают поставляться с Запада,

– говорится в материале.

В 2024 году на большой российской выставке восемь китайских компаний представили 12 моделей ЧПУ. По данным анализа Совета экономической безопасности Украины, 11 моделей были оснащены контроллерами японских или немецких компаний.

Денис Гутик, исполнительный директор РЭБ, отметил, что разработка "Орешника" показывает, насколько российский военно-промышленный комплекс все еще зависит от высококлассного западного оборудования.

Кроме того, объявления о вакансиях показывают, что компания "Стан", которая возглавляет российские попытки построить отечественную индустрию производства ЧПУ, использует оборудование Heidenhain.

"Прекращение потока контроллеров ЧПУ и оборудования в Россию является приоритетной задачей для союзников Киева. Устройства и компоненты с ЧПУ входят в так называемый "совместный список товаров повышенного приоритета", в поставках которых они особенно хотят отказать Москве", – пишет FT.

На какую сумму поступило западное оборудование в Россию

Хотя экспортный контроль замедлил поток этих товаров в Россию, анализ российских деклараций изданием свидетельствует, что с начала 2024 года в Россию поступили поставки минимум на 3 миллиона долларов США, которые содержат компоненты Heidenhain. Некоторые из их покупателей глубоко связаны с военным производством.

Одна из поставок была указана как система, содержащая новый блок управления Heidenhain TNC640, изготовленный в 2023 году. Согласно вебсайту Heidenhain, TNC640 "определяет высокотехнологичный спектр технологий управления в своей области" и "позволяет комбинированные фрезерно-токарные и шлифовальные операции".

Станок стоимостью 345 000 долларов США был доставлен через Китай в Baltic Industrial Company, российской компании, которая попала под санкции США и имеет историю поставки оборудования с ЧПУ для оборонной промышленности.

Heidenhain и Baltic не ответили на запросы о комментариях.

В Siemens заявили, что они "не идут на компромисс по соблюдению санкций" и расследуют "любые признаки обхода" и привлекут для этого "необходимые и соответствующие органы".

Компания Fanuc признала, что станок, сфотографирован на "Титане Баррикад", похож на их, но отметила, что он, похоже, старый.

Они заявили, что "усилили бдительность и контроль" в рамках наших процессов экспортного контроля, чтобы предотвратить потенциальное перенаправление технологий или оборудования к российским субъектам".