Відомо, що противник використав 72 ударних БпЛА для атаки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих цілей збито

У ніч на 2 січня 2025 року ворог атакував 72-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії. Зауважимо, що ворог запускав дрони, починаючи з 19 години вечора 1 січня.

Повітряний напад ворожих сил відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях,

– повідомили в Повітряних силах.

Там вказали, що через активну протидію Сил оборони 24 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків). Також ще один БпЛА перебуває в повітрі.