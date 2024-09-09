Об этом генерал рассказал в интервью CNN.

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Сырский рассказал о посещении передовой

Журналисты поинтересовались у Главнокомандующего ВСУ, ходит ли он на передовую, в окопы. Также спросили у генерала, общается ли он там с солдатами, командирами и что они ему говорят.

Представители СМИ отметили, что "некоторые из них (военных – 24 Канал) там уже более двух лет... они едва получают ротацию".

Мы говорим на одном языке. Мы понимаем друг друга независимо от того, с кем я разговариваю, или рядовой солдат, или стрелок, например, или командир бригады или командир батальона,

– подчеркнул Сырский.

Он отметил, что он на этой войне с 2014 года, а с начала полномасштабной агрессии фактически участвует в боевых действиях в должности командира оперативно-стратегической группировки.

"Сейчас я – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины. То есть передовая – это моя жизнь. Мы понимаем друг друга, я знаю все проблемы, которые испытывают наши военнослужащие, солдаты, офицеры", – подчеркнул генерал.

Сырский сказал, что "несмотря на сложную ситуацию, мы продолжаем проводить ротации... мы не остановили этот процесс даже тогда, когда происходила Авдеевка – когда были, пожалуй, более сложные времена".

Он подчеркнул, что вопрос ротаций остается приоритетным. По его словам, конечно, люди истощаются и нуждаются в отдыхе. Поэтому, как отметил генерал, подразделения или отводят в тыл на отдых, или отправляют на учебные центры, где они месяц-полтора восстанавливаются. По словам Сырского, таким образом люди восстанавливают свою боеспособность, морально-психологическое состояние, получают возможность посещать родных и близких.