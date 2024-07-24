В интервью The Guardian главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил, действительно ли российские захватчики готовятся к наступлению. Также он ответил, готовы ли ВСУ к возможным атакам на Юге.

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Сырский о возможном наступлении оккупантов на Запорожье

Работинский выступ в Запорожской области стал одним из напряженных участков на южном фронте. По состоянию на утро 24 июля на Ореховском направлении уже состоялось два боевых столкновения неподалеку Малой Токмачки.

И хотя враг накапливает личный состав на Запорожском направлении, Сырский убежден, что Силы обороны смогут остановить врага. В качестве примера он привел Харьковскую область, где оккупанты в мае 2024 года во второй раз провели контрнаступление, но существенных результатов не достигли.

Если Москва планирует очередной штурм на юге Запорожской области, то мы можем дать им хороший ответ,

– подчеркнул Сырский.

Ранее в ОСУВ "Таврия" сообщили, что российские войска продолжают пополнять свой личный состав в Запорожской области. Сейчас им удалось собрать более 90 тысяч человек.

Прирост количества российских военных в Запорожье наблюдается в течение последних 3 недель. Однако в разведке уверяют, что резких и существенных изменений, которые влияли бы на изменение характера боевых действий, нет. Признаков формирования наступательной группировки врага на Запорожском направлении пока не обнаружено.