Сыры могут замедлять процесс старения, – ученые

Употребление сыров может замедлять процесс старения организма и увеличивать среднюю продолжительность жизни.

Об этом заявили ученые из Италии, которые опубликовали результаты исследования в журнале Nature Medicine.

Ученые провели эксперимент на лабораторных мышах – те грызуны, которые регулярно получали сыр, жили дольше. А все благодаря веществу, которое содержится в сыре – полиамина.

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Под действием полиамина клетки организма интенсивно избавляются от токсинов и собственных дефективных фрагментов. Этот процесс крайне полезен для сохранения здоровья и даже может способствовать омоложению.

Поэтому люди, которые регулярно употребляют сыр, менее склонны к ряду опасных болезней, в частности, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Риск развития сердечной недостаточности у любителей сыра на 40% ниже, чем у тех, кто не очень любит сыр.

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