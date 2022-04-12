Именно 16 апреля истекает 7-летний срок Артема Сытника на посту главы НАБУ. Он возглавляет бюро с 2015 года.
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Углава временно будет исполнять обязанности
До закона о НАБУ с 16 апреля обязанности главы бюро будет исполнять первый заместитель Артема Сытника Гизо Углава.
Он будет исполнять обязанности до момента избрания нового главы.
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