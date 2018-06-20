Сытник пообещал проверить счета Павелко, – журналистка "1+1" Коба

Журналистка "1+1" Ярослава Коба попросила директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника проверить банковские счета президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко.

Об этом она заявила сегодня в своем Facebook.

"Чисто случайно проходила мимо НАБУ. Думаю, зайду к Сытнику, попрошу по дружбе проверить на подлинность банковские счета Андрея Павелко и его гражданской жены Екатерины Чаус, опубликованные мной ранее. Артем отнесся с пониманием, сказал, что в ближайшее время даст ответ на мое письменное официальное обращение, которое я также чисто случайно имела при себе", – написала журналистка и опубликовала видео, как сообщает Сытнику о своей просьбе.

18 июня Коба писала, что на счету у Павелко обнаружила 40 миллионов долларов, а у его гражданской жены – 25 миллионов долларов, и объяснить это можно только волшебством.

"Тот неловкий момент, когда сначала ты становишься главой неприбыльный общественной организации "Федерация футбола Украины", а потом – вжух ... и на твоем счету в "Приватбанке" уже 40 миллионов долларов. А потом еще раз вжух! И на счету твоей гражданской жены 25 миллионов долларов! И это все при том, что официального бизнеса у тебя нет. Андрюша Павелко, председатель Федерации футбола Украины, как по мне, ты – настоящий волшебник, ну а как это еще объяснить?", – заявила она.

НАБУ расследует возможную коррупцию при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием, которое закупали за бюджетные деньги у завода, построенного Федерацией футбола Украины. По информации источников "Украинской правды", в материалах расследования фигурирует президент ФФУ Андрей Павелко.

Журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" выяснили, что завод ФФУ по производству искусственного покрытия для футбольных полей получает бюджетные подряды с помощью дискриминационного требования в тендерной документации. При этом покрытие, изготовленное на этом заводе, стоит дороже, чем у других европейских производителей, – 16-18 евро против 12-14 евро. Таким образом, газон для мини-футбола обойдется как минимум на 1 900 евро дороже, а таких полей в Украине планируется построить около 300.

Создавать производство и закупать сырье "ФФУ Продакшн" начал только после того, как законопроект по выделению 250 миллионов гривен на футбольные поля прошел бюджетный комитет Верховной Рады, главой которого является нардеп от "Блока Петра Порошенко", президент ФФУ Андрей Павелко, отмечается в расследовании.

Отмена со стороны Минрегионразвития дискриминационного требования через пять месяцев уже не изменит ситуацию, поскольку все 15 тендеров уже провели с учетом предварительных условий, говорится в публикации.

11 мая НАПК сообщило, что проверит декларацию Павелко за 2015-2017 годы. Это связано с программой строительства футбольных полей в Украине.