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Ситник пообіцяв перевірити рахунки Павелка, – журналістка "1+1" Коба

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Андрій Павелко
Андрій Павелко / Фото з вільних мереж

Журналістка "1+1" Ярослава Коба попросила директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника перевірити банківські рахунки президента Федерації футболу України Андрія Павелка.

Про це вона заявила сьогодні у своєму Facebook.

"Суто випадково проходила повз НАБУ. Думаю, зайду до Ситника, попрошу по дружбі перевірити на справжність банківські рахунки Андрія Павелка і його цивільної дружини Катерини Чаус, опубліковані мною раніше. Артем поставився з розумінням, сказав, що найближчим часом дасть відповідь на моє письмове офіційне звернення, яке я також суто випадково мала при собі", – написала журналістка і опублікувала відео, як повідомляє Ситнику про своє прохання.

18 червня Коба писала, що на рахунку у Павелка виявила 40 мільйонів доларів, а в його цивільної дружини – 25 мільйонів доларів, і пояснити це можна тільки чарами.

"Той незручний момент, коли спочатку ти стаєш главою неприбутковий громадської організації "Федерація футболу України", а потім – вжух ... і на твоєму рахунку у "ПриватБанку" вже 40 000 000 доларів. А потім ще раз вжух! І на рахунку твоєї цивільної дружини 25 000 000 доларів! І це все при тому, що офіційного бізнесу у тебе немає. Андрійку Павелко, голова Федерації футболу України, як на мене, ти – справжній чарівник, ну а як це ще пояснити?", – заявила вона.

НАБУ розслідує можливу корупцію при будівництві футбольних полів зі штучним покриттям, яке закуповували за бюджетні гроші у заводу, побудованого Федерацією футболу України. За інформацією джерел "Української правди", в матеріалах розслідування фігурує президент ФФУ Андрій Павелко.

Журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" з'ясували, що завод ФФУ з виробництва штучного покриття для футбольних полів отримує бюджетні підряди за допомогою дискримінаційної вимоги в тендерній документації. При цьому покриття, виготовлене на цьому заводі, коштує дорожче, ніж у інших європейських виробників, – 16-18 євро проти 12-14 євро. Таким чином, газон для міні-футболу обійдеться як мінімум на 1 900 євро дорожче, а таких полів в Україні планується побудувати близько 300.

Створювати виробництво і закуповувати сировину "ФФУ Продакшн" почав тільки після того, як законопроект по виділенню 250 мільйонів гривень на футбольні поля пройшов бюджетний комітет Верховної Ради, головою якого є нардеп від "Блоку Петра Порошенка", президент ФФУ Андрій Павелко, відзначається в розслідуванні.

Скасування з боку Мінрегіонрозвитку дискримінаційної вимоги через п'ять місяців уже не змінить ситуацію, оскільки всі 15 тендерів вже провели з урахуванням попередніх умов, мовиться в публікації.

11 травня НАЗК повідомило, що перевірить декларацію Павелка за 2015-2017 роки. Це пов'язано з програмою будівництва футбольних полів в Україні.

Теги: Новини України Новини політики Артем Ситник НАБУ Гроші журналісти Розслідування
Джерело: 24 канал
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