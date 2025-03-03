Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГБР.

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Благодаря закону о СЗЧ в армию вернулось более 21 тысячи бойцов

В ГБР напомнили, что 1 марта 2025 года завершился срок освобождения от ответственности военных, которые самовольно оставили воинскую часть или место службы, но добровольно вернулись в армию.

В период с 29 ноября 2024 года по 1 марта 2025 года на службу вернулись почти 21 тысяча 100 военнослужащих,

– сообщили там.

В Государственном бюро расследований указали, что это стало возможным благодаря изменениям в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Отмечается, что больше всего вернулись бойцов в Вооруженные Силы Украины, а также военные активно возвращались в Национальную гвардию и пограничную службу.

Добавим, что ГБР в сотрудничестве с другими правоохранительными органами и военной службой правопорядка обеспечило четкую процедуру возвращения военных. Так, бойцы могли прибыть не только в свою часть, но и в территориальные подразделения ГБР, Военной службы правопорядка или Нацполиции. Министерство обороны также позволило обратиться в одну из 17 определенных воинских частей или в одну из 14 рот резерва Нацгвардии.

После того как военнослужащий прибыл в часть, он должен был подать рапорт о восстановлении на службе, что запускало четкий алгоритм дальнейших действий – от оформления документов до восстановления выплат.

В ГБР добавили, что после 1 марта 2025 года военнослужащие, которые самовольно оставили подразделение, также должны вернуться на службу, однако механизм их легализации в подразделении уже будет несколько иным.



Как вернуться на военную службу после 1 марта 2025 года / Инфографика ГБР