Однако купить в таких местах пачку, с которой не уплачены налоги, можно даже после того, как туда наведалась полиция. Эксперты прогнозируют, что без эффективных мер по противодействию "тени", доля нелегального рынка будет только увеличиваться.

"Теневики" бьют рекорды

По данным исследования аналитической компании Kantar Украина, уровень нелегального рынка торговли табачными изделиями в Украине достиг уже 18,1%. Это около 7,5 млрд сигарет в год. Речь идет как о производстве неучтенной продукции, так и о торговле сигаретами без акцизных марок, которую осуществляют не только через "бабушек" в переходах или "из-под полы" на легальных точках, но и в Интернете, через специализированные телеграмм-каналы, вайбер-группы, и даже через отдельные "сети" "брендированных" специфическим образом киосков. И в сети, и оффлайн такие сигареты могут купить даже дети.

В 2011–2013 годах размер "тени" колебался в пределах 4–9%, а в 2015–17–м годах – в пределах 1–3% от всего объема рынка. Скачкообразный рост показателей не на шутку встревожил и табачные компании, и чиновников, ответственных за наполнение бюджета. Ведь каждая "серая" пачка – это недоплаченный в госказну акциз. В Kantar подсчитали, что потери бюджетов всех уровней от "серой" торговли в 2021 году составят порядка 14,4 млрд грн. Это четверть запланированных государством доходов от табачных акцизов. Для сравнения, по данным ГНС, за 9 месяцев 2021 года из незаконного оборота изъято табачных изделий на 769 млн грн. (13,9 млн пачек). При минимальной нагрузке в 25 грн. акциза с пачки, это недоплата порядка 350 млн грн. – 2,5% от потерь.

Среди прочего, причиной роста "тени" на табачном рынке эксперты называют неэффективную работу правоохранителей.

"Если сравнивать разные группы подакцизных товаров, то есть достижения в противодействии нелегальному рынку топлива, нелегальному рынку алкоголя, а на рынке табака, к сожалению, одни поражения", – сказал в интервью программе "Особливий погляд" на 5 канале глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

"Все эти точки нелегальной торговли обычно крышуются теми же правоохранителями, они все прекрасно знают, где такой товар продают", – дополняет его коллега Александра Устинова.

"Это действительно слабая работа правоохранительных органов всех уровней. Я не думаю, что здесь нужно говорить о непрофессионализме. Это просто зарабатывание денег теми или иными чиновниками на тех или иных уровнях. И при чем здесь, наверное, не только проблема силовиков, сколько и местных властей, и силовиков, и, по существу Киева (центральной власти – ред.), который не может не замечать все эти истории", – отмечает исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

"Предупредили за минуту"

Недавно силовики активизировали работу в этом направлении. С 1 ноября началась бессрочная операция Нацполиции "Акциз", цель которой – прекращение нелегальной торговли топливом, алкоголем и табаком. По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, с начала операции проверено более 86 тыс. объектов нелегального рынка алкоголя и табака, проведено 384 обыска, открыто 141 уголовное производство. Изъято более 1 млн пачек табачных изделий, более 246 тыс. литров алкогольной продукции, почти 103 тыс. литров этилового спирта, 18 автомобилей, осуществлявших перевозку подакцизной группы товаров.

Впрочем, как выяснили журналисты "Особливого погляда", работа ведется все еще недостаточно эффективно. Вначале декабря – в разгар операции – они нашли несколько киосков, открыто торгующих нелегальными сигаретами на столичной Оболони, и сделали там "контрольную закупку". По подсчетам Kantar Украина, именно через такие и похожие магазины и киоски реализуется 67% всей нелегальной табачной продукции.

Журналисту без проблем продали пачку сигарет за 30 гривен, объяснив низкую цену тем, что продукция предназначена для магазинов беспошлинной торговли duty free и тем, что сигареты "уходят с таможни". Естественно, чек покупателям не выдали. Аналогичную пачку журналисты впоследствии купили в супермаркете за 50 грн. – в чеке уже указан размер акциза (27 грн.), НДС и розничный акциз.

Чтобы прекратить незаконную деятельность, репортеры вызвали на точку полицию.

За минуту до приезда следственно-оперативной группы кассирша выбегает из киоска и закрывает его на замок. Кто и как предупредил женщину – непонятно,

– констатируют журналисты.

Приехавшие на место правоохранители зафиксировали заявление и оставили контакты для обращения к дежурному.

Через несколько дней, когда авторы сюжета вернулись на ту же точку, киоск продолжал благополучно работать.

"Правда, здесь ужесточили меры безопасности. Как только мы начинаем фиксировать работу, как кассира сразу предупреждают об этом", – отмечает репортер.

Мы будем терять целые производства

По данным экспертов, которые приводят журналисты, 55% нелегального рынка — это как раз незаконное распространение продукции, якобы предназначенной для продажи в Duty Free или для экспорта. Хотя на самом деле она никогда не попадала зону беспошлинной торговли и сразу отправляется в характерные "киоски". По словам юриста ассоциации "Укртютюн" Кирилл Чайковский, производители такой продукции могут даже иметь легальный контракт с Duty Free сетями. Но при этом производить в 10 раз больше продукции, чем нужно для отгрузки по этому контракту.

Еще 15% нелегального рынка составляет контрабанда – преимущественно из Беларуси, Молдовы и оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей, еще 30% – это контрафакт, то произведенная, но никем не учтенная в промышленном масштабе или кустарным способом продукция, которая продается на территории Украины.

Похоже, ни нелегальные производители, ни правоохранители и фискалы не заинтересованы в ликвидации схем, констатируют журналисты. Они приводят экспертные оценки объемов теневого производства: мощная фабрика генерирует 12–16 млн долларов в месяц или около 100 млн в год чистой прибыли. Из них порядка 30 млн долл. – "это так называемые логистические расходы – собственно взятки чиновникам и правоохранителям".

"Если доходность этого криминального бизнеса составляет 300%, а даже выше, когда это уже конкурирует с продажей наркотиков, то, простите, побороть это явление со стороны правоохранителей невозможно. Потому что они являются составляющей этого бизнеса", – уверен глава экспертно–аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

Тем временем в следующем году уровень тени продолжит расти, предупреждают эксперты. Поскольку государство в очередной раз, на 20%, повышает ставку специфического акциза на сигареты. Следовательно, прежде всего, вырастет в цене легальная продукция.

"Высокая цена не уменьшает курение, а наоборот повышает криминализацию этой сферы деятельности", – отмечает Кушнирук. Хотя акциз в 2022 году вырастет на 20%, государство уже ожидает уменьшения поступления на 3 млрд грн., отмечают журналисты.

Прогнозы экспертов неутешительны.

"Мы будем быстро терять не просто условные 14 млрд грн. акцизов, которые не зашли в бюджет в 2021 году, а будут закрываться производства. А если мы будем закрывать производства, это значит, что к нам зайдет черный импорт и в принципе налоги будут платиться в соседних Румынии, Молдове и в том числе, что хуже всего, у нас ключевые две фабрики из ОРДЛО", – говорит Вадим Денисенко из УИБ.

Даниил Гетманцев рассчитывает, что более активной борьбой с нелегальным рынком займется вновь созданное Бюро экономической безопасности. Среди мер, которые БЭБ предлагает для улучшения ситуации – возобновление криминализации контрабанды подакцизных товаров, отмененной еще при Януковиче в 2011 году, упрощение блокировки интернет–порталов по торговле контрафактом, запрета деятельности заводов без полного цикла производства табачных изделий; введение ограничения на реализацию подакцизных товаров одному покупателю Duty Free на уровне, который разрешен к ввозу страной прибытия покупателя и т.д.