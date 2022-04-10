Пленный русский оккупант попросил позвонить девушке, чтобы сообщить, что с ним все хорошо. Его ждал не очень приятный сюрприз.

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Измена любимой

Девушка Даша была рада услышать голос своего парня и узнать, что с ним все хорошо. Вот только рассказала она, наверное, слишком много.

А знаешь, с кем я здесь? С Тагаевым,

– сообщила она пленнику.

Как выяснилось, Тагаев – это таджик, с которым пленник был в одном взводе. Тот тоже получил ранение, но каким-то образом оказался в России, возле Самары, откуда родом пленный.

Дашь, ты дура? Не встречайся с ним больше,

– попросил пленный свою девушку.

По его словам, он хорошо знает, на что способен Тагаев, поэтому новость о том, что он с его девушкой, приятной не стала.

Пленный оккупант узнает "радостную" новость: видео