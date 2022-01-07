Президент Таджикистана Эмомали Рахмон накануне провел телефонный разговор с Касымом-Жомартом Токаевым. В то же время спикер президента Кыргызстана Садыра Жапарова заявил, что их военных не будут привлекать для борьбы с протестующими, а для охраны объектов критической инфраструктуры.

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Сколько военных отправляют в Казахстан

В Таджикистане количество военных, которых отправят в Казахстан, не уточнили. В то же время в Кыргызстане назвали точные цифры.

Из Бишкека в Казахстан поедут 150 человек, 8 единиц бронетехники и 11 единиц автомобильной техники.

В целом, по данным "Казинформ", в Казахстан прибыли уже 2 500 военных сил Организации Договора коллективной безопасности.

В МИД Казахстана заявили, что всех военных ОДКБ отправили в Алматы.

Аэропорт полностью взяли под контроль

В российском Минобороны, несмотря на заявления ОДКБ об исключительно охранной миссии войск, рассказали о взятии аэропорта в Алматы под полный контроль.

К полной зачистке аэродрома, кроме казахских силовиков, задействовали и российских военных.

Миротворцы России вместе с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алматы,

– заявили в Минобороны Кремля.

Ввод войск в Казахстан: главное

С 3 января 2022 года в Казахстане продолжаются массовые протесты. На фоне их обострения президент Касым-Жомарт Токаев обратился к Организации Договора коллективной безопасности (Беларусь, Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Россия и Казахстан) с просьбой ввести войска.

В тот же вечер премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Совбез ОДКБ согласился ввести войска в Казахстан.

Первой свой контингент ввела Россия. Самолетами в Казахстан перевезли военных и спецтехнику. Однако ввод войск в Кремле подтвердили лишь вечером 6 января.

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