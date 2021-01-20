В Таджикистане теперь можно официально откупиться от срочной службы в армии. Гражданин, внесший плату, автоматически попадает в перечень резервистов.

После уплаты денег придется пройти курс резервиста

Такие новые правила утвердила нижняя палата парламента страны. Ранее законопроект одобрили в Министерстве обороны. Об этом информирует "Радио Озоди".

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Однако полностью избежать военной службы не удастся. Каждому, кто заплатил деньги в казну, таки придется пройти месячный курс резервиста.

По информации СМИ, в Таджикистане ежегодно призывают до 10% лиц соответствующего возраста. Остальные отныне смогут получить военный билет – конечно, не бесплатно.

Обратите внимание! Сейчас цену на такую "услугу" власти Таджикистана не установили.

Служба в армии обязательна для работников судов и прокуратуры

Отметим, что стать сотрудником судебных органов, прокуратуры и органов исполнения наказаний можно лишь после прохождения службы в армии. Усложнили жизнь и выпускникам военных кафедр – им придется год прослужить в армии, а не 40 дней, как раньше.

Правозащитники раскритиковали инициативу властей

Такую инициативу уже раскритиковали таджикские правозащитники. Они говорят, что армия от нововведений только пострадает и используют их только для максимального наполнения бюджета.

Ранее правозащитные организации били тревогу из-за ненадлежащих условий для прохождения службы, а также частых случаев насилия в отношении солдат.