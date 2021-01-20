У Таджикистані тепер можна офіційно відкупитись від строкової служби в армії. Громадянин, який вніс плату, автоматично потрапляє в перелік резервістів.

Після сплати грошей доведеться пройти курс резервіста

Такі нові правила затвердила нижня палата парламенту країни. Раніше законопроєкт схвалили у Міністерстві оборони. Про це інформує "Радіо Озоді".

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Проте повністю уникнути військової служби не вдасться. Кожному, хто заплатив гроші в казну, таки доведеться пройти місячний курс резервіста.

За інформацією ЗМІ, у Таджикистані щороку призивають до 10% осіб відповідного віку. Решта відтепер зможуть отримати військовий квиток – звісно, не безкоштовно.

Зверніть увагу! Наразі ціну на таку "послугу" влада Таджикистану не встановила.

Служба в армії обов'язкова для працівників судів та прокуратури

Зазначимо, що стати співробітником судових органів, прокуратури та органів виконання покарань можна лише після проходження служби в армії. Ускладнили життя і випускникам військових кафедр – їм доведеться рік прослужити у війську, а не 40 днів, як раніше.

Правозахисники розкритикували ініціативу влади

Таку ініціативу уже розкритикували таджицькі правозахисники. Вони кажуть, що армія від нововведень лише постраждає і використають їх лише для максимального наповнення бюджету.

Раніше правозахисні організації били на сполох через неналежні умови для проходження служби, а також часті випадки насилля щодо солдатів.