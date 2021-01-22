Эмомали Рахмон удивил общественность необычным поступком. Отныне в Таджикистанском Душанбе будет существовать музей, созданный в честь президента, который якобы должен напоминать о его заслугах перед страной.

Нетипичный музей будет существовать в здании одного из факультетов Таджикского национального университета. Об этом сообщает портал Asia-Plus.

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Что будет представлено в музее

Там можно будет посмотреть экспозицию под названием – "Основатель мира и национального единства – Лидер нации", где в качестве реликвий выставлена зачетная книжка, студенческий билет и диплом президента Таджикистана.



Эмомали Рахмон осматривает собственный музей / Фото пресс-службы президента Таджикистана

Открытие 22 января Эмомали Рахмон провел лично, а также встретился с преподавателями и студентами вуза.

Интересно: именно в этом университете на экономическом факультете глава Таджикистана учился с 1977 по 1982 год.

Что известно о Эмомали Рахмоне