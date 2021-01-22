Президент Таджикистана открыл музей, который посвятил себе: фото
Эмомали Рахмон удивил общественность необычным поступком. Отныне в Таджикистанском Душанбе будет существовать музей, созданный в честь президента, который якобы должен напоминать о его заслугах перед страной.
Нетипичный музей будет существовать в здании одного из факультетов Таджикского национального университета. Об этом сообщает портал Asia-Plus.
Читайте также В Таджикистане можно официально "откосить" от армии – за деньги
Что будет представлено в музее
Там можно будет посмотреть экспозицию под названием – "Основатель мира и национального единства – Лидер нации", где в качестве реликвий выставлена зачетная книжка, студенческий билет и диплом президента Таджикистана.
Эмомали Рахмон осматривает собственный музей / Фото пресс-службы президента Таджикистана
Открытие 22 января Эмомали Рахмон провел лично, а также встретился с преподавателями и студентами вуза.
Что известно о Эмомали Рахмоне
- Действующий президент правит Таджикистаном 29 лет – с 1992 года.
- За это время Эмомали Рахмон неоднократно менял конституцию в свою пользу – таким образом в декабре 2015 года он был провозглашен пожизненным лидером таджиков. Этот закон дает ему, его семье и их имуществу право неприкосновенности.
- В частности, принятый законопроект навсегда освобождает Эмомали Рахмона от привлечения к ответственности за действия, совершенные им в период президентства.
Поделиться новостью