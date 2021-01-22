Емомалі Рахмон здивував громадськість незвичайним вчинком. Відтепер у таджикистанському Душанбе існуватиме музей, створений на честь президента, який нібито має нагадувати про його заслуги перед країною.

Нетиповий музей існуватиме у будівлі одного з факультетів Таджицького національного університету. Про це повідомляє портал Asia-Plus.

Читайте також У Таджикистані можна офіційно "відкосити" від армії – за гроші

Що буде представлено у музеї

Там можна буде переглянути експозицію під назвою – "Засновник миру і національної єдності – Лідер нації", де в якості реліквій виставлена залікова книжка, студентський квиток та диплом президента Таджикистану.



Емомалі Рахмон оглядає власний музей / Фото пресслужби президента Таджикистану

Відкриття музею 22 січня Емомалі Рахмон провів особисто, а також зустрівся з викладачами та студентами вузу.

Цікаво: саме у цьому університеті на економічному факультеті очільник Таджикистану навчався з 1977 по 1982 рік.

Що відомо про Емомалі Рахмона