Президент Таджикистану відкрив музей, який присвятив собі: фото
Емомалі Рахмон здивував громадськість незвичайним вчинком. Відтепер у таджикистанському Душанбе існуватиме музей, створений на честь президента, який нібито має нагадувати про його заслуги перед країною.
Нетиповий музей існуватиме у будівлі одного з факультетів Таджицького національного університету. Про це повідомляє портал Asia-Plus.
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Що буде представлено у музеї
Там можна буде переглянути експозицію під назвою – "Засновник миру і національної єдності – Лідер нації", де в якості реліквій виставлена залікова книжка, студентський квиток та диплом президента Таджикистану.
Емомалі Рахмон оглядає власний музей / Фото пресслужби президента Таджикистану
Відкриття музею 22 січня Емомалі Рахмон провів особисто, а також зустрівся з викладачами та студентами вузу.
Що відомо про Емомалі Рахмона
- Чинний президент править Таджикистаном 29 років – із 1992 року.
- За цей час Емомалі Рахмон неодноразово змінював конституцію на свою користь – таким чином в грудні 2015 року його було проголошено довічним лідером таджиків. Цей закон дає йому, його родині і їхньому майну право недоторканності.
- Зокрема, прийнятий законопроєкт назавжди звільняє Емомалі Рахмона від притягнення до відповідальності за дії, вчинені ним у період президентства.
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