Россияне заявляют о самой массированной атаке на Таганрог с начала войны
- 29 марта Таганрог подвергся массированной атаке дронами и ракетами.
- В городе слышали большое количество взрывов
Вечером 29 марта Таганрог оказался под массированной украинской атакой. На город летели дроны, и ракеты.
Сначала после восьми вечера для Ростовской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников. Чуть позже к ней добавилась и ракетная опасность.
Что известно о "взрывной" ночи в Таганроге?
После девяти вечера жители Таганрога начали сообщать о взрывах в разных частях города – их было не менее 10. Также россияне рассказывали о вспышках в небе.
По словам очевидцев, слышны очереди из автоматического оружия и звуки двигателей над городом. Жители утверждают, что "несколько раз мигал свет во время атаки".
В сети предполагают, что это самая массированная атака на Таганрог с начала полномасштабного вторжения. Пишут, что на город летят как дроны, так и ракеты.
Какие последствия последних атак Украины на Россию?
29 марта дальнобойные дроны СБУ успешно отработали по Ленинградской области России. Под ударом был нефтяной терминал порта Усть-Луга. В результате атаки на объекте вспыхнул пожар, есть серьезные разрушения.
28 марта Силы обороны Украины нанесли мощный удар по стратегически важному нефтеперерабатывающему заводу "Ярославский" в Ярославской области России. Попадание вызвало возгорание на территории предприятия.
26 марта был атакован нефтеперерабатывающий завод "Киришский" в России, в результате чего повреждены установки первичной переработки нефти.