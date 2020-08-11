Таиланд может держать границы частично закрытыми для туристов до 2021 года. Власти королевства опасаются, что туристы могут привезти коронавирус и это повлечет новую волну заражений. Самый большой страх у местных вызывают такие "изюминки" туристического сезона, как Рождество и китайский Новый год в феврале.

Руководители Таиланда приостановили переговоры о создании безопасных "туристических коридоров". Такое решение мотивируют тем, что даже в странах, которые якобы победили пандемию, фиксируют новые вспышки COVID-19, сообщает Интерфакс-Украина.

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Кому разрешен въезд в Таиланд

Отныне посетить Таиланд могут такие граждане:

дипломаты;

представители ООН;

люди, прибывающие в командировки;

иностранцы, приезжающие на выставки;

лица, которые приобрели оздоровительные туры.

Местные турагентства готовят план спасения

Несмотря на столь радикальные решения, власти Таиланда пытаются поддержать сферу туризма. Ассоциация местных турагентств уже представила новый план Safe and Sealed, целью которого является восстановление туризма в последнем квартале 2020 года.

Какие туристы имеют шанс попасть в Таиланд еще в 2020 году

Посетить Таиланд еще до конца 2020 года, вероятно, смогут туристы из стран, где в течение месяца не было зафиксировано случаев коронавируса. Однако путешествие будет ограничено суровыми условиями.

Чтобы попасть на территорию королевства, туристы будут обязаны предъявить медицинскую страховку и отрицательный результат анализа на COVID-19 (сделанный за 72 часа до поездки). По прибытии в Таиланд их будет ждать еще один ПЦР-тест.

Миллионы таиландских семей могут обанкротиться

Львиную часть прибылей Таиланд получает от туризма. Пандемия коронавируса уже нанесла жителям королевства ощутимый ущерб. В начале года в сфере туризма работали 4 миллиона человек, а теперь количество безработных может вырасти до 2,5 миллиона.