Таїланд може тримати кордони частково закритими для туристів до 2021 року. Влада королівства побоюється, що туристи можуть привезти коронавірус, і це спричинить нову хвилю заражень. Найбільший острах у місцевих викликають такі "родзинки" туристичного сезону як Різдво та китайський Новий рік у лютому.

Очільники Таїланду призупинили переговори про створення безпечних "туристичних коридорів". Таке рішення мотивують тим, що навіть у країнах, які нібито перемогли пандемію, фіксують нові спалахи COVID-19, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Кому дозволений в'їзд у Таїланд

Відтепер відвідати Таїланд можуть такі громадяни:

дипломати;

представники ООН;

люди, які прибувають у відрядження;

іноземці, які приїжджають на виставки;

особи, які придбали оздоровлювальні тури.

Місцеві турагентства готують план порятунку

Незважаючи на такі радикальні рішення, влада Таїланду намагається підтримати сферу туризму. Асоціація місцевих турагентств вже представила новий план Safe and Sealed, метою якого є відновлення туризму в останньому кварталі 2020 року.

Які туристи мають шанс потрапити в Таїланд ще в 2020 році

Відвідати Таїланд ще до кінця 2020 року, імовірно, зможуть туристи з країн, де упродовж місяця не було зафіксовано випадків коронавірусу. Однак мандрівка буде обмежена суворими умовами.

Щоб потрапити на територію королівства, туристи будуть зобов'язані пред'явити медичну страхівку та негативний результат аналізу на COVID-19 (зроблений за 72 години до поїздки). Після прибуття до Таїланду на них чекатиме ще один ПЛР-тест.

Мільйони таїландських сімей можуть збанкрутувати

Левову частину прибутків Таїланд отримує від туризму. Пандемія коронавірусу вже завдала мешканцям королівства відчутних збитків. На початку року у сфері туризму працювали 4 мільйони осіб, а тепер кількість безробітних може зрости до 2,5 мільйона.