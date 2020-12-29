Таиланд готов принимать украинских туристов. Кроме того, в стране можно провести не только недельный отпуск, но и остаться там пожить на несколько месяцев.

Уже в июне 2020 года Таиланд вернулся к обычному ритму жизни. Об этом заявили в Туристическом управлении Таиланда, сообщает "РБК-Украина".

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Разнообразные визовые опции и членство в Elite Card предоставляют прекрасную возможность для украинцев, в частности, для профессионалов, занятых удаленной работой, и членов их семей провести самые холодные месяцы года в солнечном Таиланде,

- говорится в сообщении.

Правила пребывания в Таиланде для украинцев

До 30 дней туристы могут находиться в Таиланде благодаря безвизу со страной. При желании, уже во время отдыха визу можно продлить до 45 дней.



До 60 дней можно находиться при наличии предварительно оформленной туристической визы.



До 90 дней – при наличии специальности туристической визы. Кроме того, ее можно продлить дважды еще на 90 дней.



Также украинцы имеют возможность получить долгосрочную визу. Однако для этого необходимо подать заявление на получение визы в Посольство Королевства Таиланд в Варшаве.

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