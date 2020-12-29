Райский уголок: еще одна курортная страна открывает границы для украинцев
Таиланд готов принимать украинских туристов. Кроме того, в стране можно провести не только недельный отпуск, но и остаться там пожить на несколько месяцев.
Уже в июне 2020 года Таиланд вернулся к обычному ритму жизни. Об этом заявили в Туристическом управлении Таиланда, сообщает "РБК-Украина".
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Разнообразные визовые опции и членство в Elite Card предоставляют прекрасную возможность для украинцев, в частности, для профессионалов, занятых удаленной работой, и членов их семей провести самые холодные месяцы года в солнечном Таиланде,
- говорится в сообщении.
Правила пребывания в Таиланде для украинцев
- До 30 дней туристы могут находиться в Таиланде благодаря безвизу со страной. При желании, уже во время отдыха визу можно продлить до 45 дней.
- До 60 дней можно находиться при наличии предварительно оформленной туристической визы.
- До 90 дней – при наличии специальности туристической визы. Кроме того, ее можно продлить дважды еще на 90 дней.
- Также украинцы имеют возможность получить долгосрочную визу. Однако для этого необходимо подать заявление на получение визы в Посольство Королевства Таиланд в Варшаве.
Таиланд и COVID-19: детали
- Чтобы посетить королевство во время пандемии, необходимо предоставить разрешение на въезд (Certificate of Entry) для конкретного авиарейса, также сертификат годности к полету (Fit to Fly Certificate). Кроме того, требуется отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, действительный 72 часа до вылета.
- Обязательным условием также является оформление страховки от COVID-19. Ее минимальная сумма покрытия составляет 100 тысяч долларов.
- По прибытии туристы должны пройти альтернативный карантин. Его продолжительность составляет 14 дней.
- Пережив карантин, туристы должны сдать еще один ПЦР-тест. Если его результат будет отрицательным, турист может посетить все локации в королевстве.
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