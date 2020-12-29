Таїланд готовий приймати українських туристів. Окрім того, у країні можна провести не лише тижневу відпустку, але й залишитися там пожити на декілька місяців.

Вже у червні 2020 року Таїланд повернувся до звичайного ритму життя. Про це заявили у Туристичному управлінні Таїланду, повідомляє "РБК-Україна".

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Різноманітні візові опції і членство в Elite Card надають чудову можливість для українців, зокрема, для професіоналів, зайнятих віддаленою роботою, і членів їхніх сімей провести найхолодніші місяці року в сонячному Таїланді,

– мовиться у повідомленні.

Правила перебування у Таїланді для українців

До 30 днів туристи можуть перебувати у Таїланді завдяки безвізу з країною. За бажання, вже під час відпочинку візу можна продовжити до 45 днів.

До 60 днів можна перебувати при наявності попередньо оформленої туристичної візи.

До 90 днів – при наявності спеціальності туристичної візи. Окрім того, її можна продовжити двічі ще на 90 днів.

Також українці мають можливість отримати довгострокову візу. Однак для цього необхідно подати заяву на отримання візи в Посольство Королівства Таїланд у Варшаві.

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