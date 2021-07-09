Дополнительные усиленные ограничения ввели сразу в 10 провинциях Таиланда. В частности говорится о таких, как: Бангкок, Накхон Патом, Наратхиват, Сонгкхла, Патхум Тани, Паттани, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон.️

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Что запретили и закрыли в Таиланде

Правительство Таиланда ввело ряд новых ограничительных правил для граждан и гостей страны:

в государстве будет действовать комендантский час с 21:00 до 04:00;

там запретят собираться вместе более чем 5 людям;

с 21:00 до 03:00 не будет курсировать общественный транспорт;

закроют общественные и развлекательные заведения с 20:00 до 04:00:

ограниченные часы работы парков.

Также власти призвали людей работать удаленно. Гражданам временно ограничили возможность путешествовать между провинциями.

В МИД Украины отреагировали на ограничения

На странице посольства Украины в Таиланде обратились к гражданам. Украинцев призвали избегать лишних поездок, оставаться дома с 21:00 до 04:00, посещать общественные заведения только по потребностям, а также избегать любых скоплений людей.



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