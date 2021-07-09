Додаткові посилені обмеження ввели відразу у 10 провінцях Таїланду. Зокрема мовиться про: Бангкок, Накхон Патом, Наратхіват, Сонгкхла, Патхум Тані, Паттані, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон.️
Актуально Лабрадори працюють тестувальниками COVID-19 і точно визначають хворих
Що заборонити та закрили у Таїланді
Уряд Таїланду запровадив низку нових обмежувальних правил для громадян та гостей країни:
- у державі діятиме комендантська година з 21:00 до 04:00;
- там заборонять збиратись разом більше, ніж 5 людям;
- з 21:00 до 03:00 не курсуватиме громадський транспорт;
- закриють громадські та розважальні заклади з 20:00 до 04:00:
- обмежені години роботи парків.
Також влада закликала людей працювати віддалено. Громадянам тимчасово обмежили можливість подорожувати між провінціями.
У МЗС України відреагували на обмеження
На сторінці посольства України в Таїланді звернулись до громадян. Українців закликали уникати зайвих поїздок, залишатися вдома з 21:00 до 04:00, відвідувати громадські заклади лише за потреб, а також уникати будь-які скупчення людей.
Спалах коронавірусу у Таїланді / Графіка Мінфіну
Коронавірус у Таїланді: останні новини
- Станом на 9 липня у Таїланді коронавірусом хворіють майже 75 тисяч людей.
- За останню добу там зафіксували 9 276 нових випадків, померли 72 людини.
- У Таїланді схвалені 2 вакцини проти COVID-19: Oxford/AstraZeneca та Sinovac.
- Загалом двома дозами там щепили вже понад 3 мільйони громадян.