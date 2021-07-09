Додаткові посилені обмеження ввели відразу у 10 провінцях Таїланду. Зокрема мовиться про: Бангкок, Накхон Патом, Наратхіват, Сонгкхла, Патхум Тані, Паттані, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон.️

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Що заборонити та закрили у Таїланді

Уряд Таїланду запровадив низку нових обмежувальних правил для громадян та гостей країни:

у державі діятиме комендантська година з 21:00 до 04:00;

там заборонять збиратись разом більше, ніж 5 людям;

з 21:00 до 03:00 не курсуватиме громадський транспорт;

закриють громадські та розважальні заклади з 20:00 до 04:00:

обмежені години роботи парків.

Також влада закликала людей працювати віддалено. Громадянам тимчасово обмежили можливість подорожувати між провінціями.

У МЗС України відреагували на обмеження

На сторінці посольства України в Таїланді звернулись до громадян. Українців закликали уникати зайвих поїздок, залишатися вдома з 21:00 до 04:00, відвідувати громадські заклади лише за потреб, а також уникати будь-які скупчення людей.



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