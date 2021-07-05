Взрыв на химзаводе Ming Dih Chemical Co был настолько мощным, что выбил окна в домах, которые были неподалеку.

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Известно, что на заводе было 5 – 6 складов с 50 тоннами химикатов. Вслед за взрывом там начался мощный пожар, который охватил всю территорию фабрики и нанес значительный ущерб зданиям и сооружениям в радиусе 1 километра.

Пожар тушили сотни спасателей и более 30 пожарных машин, а также вертолет. Огонь удалось укротить только ближе к рассвету. В то же время черный дым продолжает подниматься над разрушенным заводом.

Что известно о пострадавших

В результате взрыва и пожара 21 человек получил травмы. Часть из них обратилась за помощью к врачам.

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Есть риск нового взрыва

Местные власти приказали эвакуировать из района Банг-Пхли людей, которые живут вокруг завода в радиусе 5 километров, опасаясь, что тысячи литров химикатов могут вызвать новые взрывы.

По данным полиции Таиланда, на заводе может находиться еще 60 тонн химикатов. Сейчас все рейсы в аэропорту Суварнабхуми, который расположен неподалеку эпицентра взрыва, отменили.

Мощный взрыв в Таиланде / Фото с твиттера FM91 Trafficpro