В Таиланде 9 заключенных украинцев получили королевское помилование. Более того, 6 из них уже вернулись домой.

Украинцы получили королевское помилование по случаю Национального Дня Таиланда. Также поспособствовало сотрудничество с тайским омбудсменом.

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Какое помилование дали украинцам

Двум заключенным сократили срок наказания на 1/6, но без учета проведенного в тюрьме времени, еще одному заключенному – наполовину.

Кроме того, 6 украинцам сократили срок и освободили от дальнейшего наказания.

Поэтому в тайских тюрьмах остались трое наших граждан.

Выражаю благодарность Королю Таиланда Раме X за проявление высокого человеческого гуманизма и Главному Омбудсмену Королевства Таиланд Виддхавату Раджатануну, который способствует решению такого сложного вопроса как помилование,

– написала Денисова.

Отметим, ранее в Таиланде помиловали 16 осужденных украинцев. Поэтому 7 из них отпустили на свободу, еще нескольким сократили срок заключения. Все из-за дня рождения тайского монарха Рамы Х.

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