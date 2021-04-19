В Таиланде помиловали 9 заключенных украинцев
В Таиланде 9 заключенных украинцев получили королевское помилование. Более того, 6 из них уже вернулись домой.
Источник:фейсбук Людмилы Денисовой
Украинцы получили королевское помилование по случаю Национального Дня Таиланда. Также поспособствовало сотрудничество с тайским омбудсменом.
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Какое помилование дали украинцам
- Двум заключенным сократили срок наказания на 1/6, но без учета проведенного в тюрьме времени, еще одному заключенному – наполовину.
- Кроме того, 6 украинцам сократили срок и освободили от дальнейшего наказания.
Поэтому в тайских тюрьмах остались трое наших граждан.
Выражаю благодарность Королю Таиланда Раме X за проявление высокого человеческого гуманизма и Главному Омбудсмену Королевства Таиланд Виддхавату Раджатануну, который способствует решению такого сложного вопроса как помилование,
– написала Денисова.
Отметим, ранее в Таиланде помиловали 16 осужденных украинцев. Поэтому 7 из них отпустили на свободу, еще нескольким сократили срок заключения. Все из-за дня рождения тайского монарха Рамы Х.
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