У Таїланді 9 ув'язнених українців отримали королівське помилування. Ба більше, – 6 з них вже повернулись додому.

Українці отримали королівське помилування з нагоди відзначення Національного Дня Таїланду. Також посприяла співпраця з тайським омбудсменом.

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Яке помилування дали українцям

Двом ув'язненим зменшили термін покарання на 1/6, але без урахування проведеного у в’язниці часу, ще одному в'язню – наполовину.

Крім того, 6 українцям скоротили термін та звільнили від подальшого покарання.

Тому в тайських в'язницях залишились троє наших громадян.

Висловлюю вдячність Королю Таїланду Рамі X за прояв високого людського гуманізму та головному омбудсмену Королівства Таїланд Віддхавату Раджатануну, який сприяє розв’язанню такого складного питання як помилування,

– написала Денісова.

Зауважимо, раніше у Таїланді помилували 16 засуджених українців. Відтак 7 з них відпустили на свободу, ще кільком скоротили термін ув'язнення. Все через день народження тайського монарха Рами Х.

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