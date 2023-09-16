Заметим, что Дерна больше всего пострадала от тайфуна, что всколыхнул Ливию несколько дней назад. Всего в населенном пункте проживало более 120 тысяч человек. Последствия разрушений, по всей видимости, удастся ликвидировать не так быстро, как хотелось бы.
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Спасение младенца после урагана в Ливии
Следует сказать, что по состоянию на утро 15 сентября было известно об 11 300 погибших в результате урагана. В то же время более 10 тысяч человек считаются пропавшими без вести. Около 30 тысяч ливийцев остались без жилья.
Однако кого-то удается спасти. В частности, люди нашли новорожденного в руинах Дерны. На кадры с младенцем невозможно смотреть спокойно. Они, как и "статистика жертв", вызывают жуткое состояние.
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Вспомним напоследок, что мэр заявлял о том, что общее число жертв может составить 20 тысяч человек. Тайфун набрал мощную силу в течение очень короткого промежутка, лишив людей времени на спасение.