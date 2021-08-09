Сейчас циклон тропического происхождения навис над префектурой Хиросима, после чего упадет на префектуру Тоттори. Власти сообщают об опасности оползней и готовятся к наводнениям.
Тем временем Реки вышли из берегов: мощный ливень затопил почти тысячу домов в Польше – видео
Тайфун Лупит в Японии
К непогоде в Японии подготовились заранее. Минимум 291 тысяча жителей Японии получили предложение об эвакуации от местных властей. Людей предупреждают о возможных оползнях и риске наводнений. Соответствующие указания были направлены жителям западных префектур Хиросима и Симане, а также Центральной Айти.
Между тем жителям юго-западных территорий Японии пока ничего не угрожает: власти отменили аналогичные предписания.
Японские авиакомпании уже отменили 63 рейса.
Лупит наделал бед в Китае
Важно отметить, что Лупит уже коснулся юга Китая 6 августа. Там он сдвинулся на провинцию Фуцзянь на юго-востоке. В городе Чжанчжоу он пронесся со скоростью 18 метров в секунду, снося деревья, мосты, киоски и авто.
Из провинции эвакуировали 25 тысяч человек, а 153 корабля отозвали в порт, запретив выходить в море.
Тайфун лупит: главное
- Этот тайфун – 9 по счету в Японии в этом году. Он зародился в приэкваториальной зоне Тихого океана и начал движение на север.
- Согласно прогнозу синоптиков, его путь лежит на северо-восток – в сторону российских Курильских островов.
- Давление в центре вихря составляет 985 гектопаскалей, порывы ветра достигают 35 метров в секунду, идет сильный дождь.