Сейчас циклон тропического происхождения навис над префектурой Хиросима, после чего упадет на префектуру Тоттори. Власти сообщают об опасности оползней и готовятся к наводнениям.

Тем временем Реки вышли из берегов: мощный ливень затопил почти тысячу домов в Польше – видео

Тайфун Лупит в Японии

К непогоде в Японии подготовились заранее. Минимум 291 тысяча жителей Японии получили предложение об эвакуации от местных властей. Людей предупреждают о возможных оползнях и риске наводнений. Соответствующие указания были направлены жителям западных префектур Хиросима и Симане, а также Центральной Айти.

Между тем жителям юго-западных территорий Японии пока ничего не угрожает: власти отменили аналогичные предписания.

Японские авиакомпании уже отменили 63 рейса.

Лупит наделал бед в Китае

Важно отметить, что Лупит уже коснулся юга Китая 6 августа. Там он сдвинулся на провинцию Фуцзянь на юго-востоке. В городе Чжанчжоу он пронесся со скоростью 18 метров в секунду, снося деревья, мосты, киоски и авто.

Из провинции эвакуировали 25 тысяч человек, а 153 корабля отозвали в порт, запретив выходить в море.

Тайфун лупит: главное