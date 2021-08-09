Зараз циклон тропічного походження навис над префектурою Хіросіма, після чого впаде на префектуру Тотторі. Влада повідомляє про небезпеку зсувів і готується до повеней.

Тим часом Річки вийшли з берегів: потужна злива затопила майже тисячу будинків у Польщі – відео

Тайфун Лупіт у Японії

До негоди у Японії підготувалися заздалегідь.Мінімум 291 тисяча жителів Японії отримали пропозицію про евакуацію від місцевої влади. Людей попереджають про можливі зсуви і ризик повеней. Відповідні вказівки були направлені жителям західних префектур Хіросіма і Сімане, а також Центральної Айті.

Тим часом жителям південно-західних територій Японії наразі нічого не загрожує: влада скасувала аналогічні приписи.

Японські авіакомпанії вже скасували 63 рейси.

Лупіт наробив лиха у Китаї

Важливо відзначити, що Лупіт вже торкнувся півдня Китаю 6 серпня. Там він зрушився на провінцію Фуцзянь на південному сході. У місті Чжанчжоу він пронісся зі швидкістю 18 метрів на секунду, зносячи дерева, мости, кіоски і авто.

З провінції евакуювали 25 тисяч людей, а 153 кораблі відкликали до порту, заборонивши виходити в море.

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