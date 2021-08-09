Зараз циклон тропічного походження навис над префектурою Хіросіма, після чого впаде на префектуру Тотторі. Влада повідомляє про небезпеку зсувів і готується до повеней.
Тим часом Річки вийшли з берегів: потужна злива затопила майже тисячу будинків у Польщі – відео
Тайфун Лупіт у Японії
До негоди у Японії підготувалися заздалегідь.Мінімум 291 тисяча жителів Японії отримали пропозицію про евакуацію від місцевої влади. Людей попереджають про можливі зсуви і ризик повеней. Відповідні вказівки були направлені жителям західних префектур Хіросіма і Сімане, а також Центральної Айті.
Тим часом жителям південно-західних територій Японії наразі нічого не загрожує: влада скасувала аналогічні приписи.
Японські авіакомпанії вже скасували 63 рейси.
Лупіт наробив лиха у Китаї
Важливо відзначити, що Лупіт вже торкнувся півдня Китаю 6 серпня. Там він зрушився на провінцію Фуцзянь на південному сході. У місті Чжанчжоу він пронісся зі швидкістю 18 метрів на секунду, зносячи дерева, мости, кіоски і авто.
З провінції евакуювали 25 тисяч людей, а 153 кораблі відкликали до порту, заборонивши виходити в море.
Тайфун Лупіт: головне
- Цей тайфун – 9 за рахунком у Японії в цьому році. Він зародився в приекваторіальній зоні Тихого океану і почав рух на північ.
- Згідно з прогнозом синоптиків, його шлях лежить на північний схід – у бік російських Курильських островів.
- Тиск в центрі вихору становить 985 гектопаскалів, пориви вітру досягають 35 метрів в секунду, йде сильний дощ.