Об этом во вторник, 22 апреля, рассказал доктор философских наук, профессор Университетского колледжа Стокгольма, архимандрит Кирилл Говорун, сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Как Папа Франциск помогал Киеву

Папа Римский Франциск, который умер в понедельник, 21 апреля, несмотря на свои неоднозначные высказывания относительно войны в Украине, при жизни помогал Украине в обеспечении вооружением, сообщил архимандрит.

Он, в частности, помогал даже поставлять оружие украинцам, хотя делал это непублично. Но он понимал необходимость. Несмотря на свой пацифизм, о котором вы сказали в начале, который действительно был, он считал все равно, что Украине надо помогать не только красивыми словами и гуманитарной помощью, но и оружием,

– сказал Кирилл Говорун.

У него спросили, какие детали известны о подобной поддержке. В ответ архимандрит отметил лишь, что знает о помощи от неформальных источников. В то же время он предположил, что в ближайшее время будет появляться все больше такой информации.

"Мои источники и то, что я знаю об этой неформальной стороне деятельности Папы Франциска, это тот факт, что он действительно много помогал, в частности украинскому фронту. Мы будем узнавать об этом еще больше уже вскоре, я думаю, постепенно, но больше будем знать об этом", – добавил он.

К слову, напомним, что с 23 апреля каждый сможет попрощаться с Папой Франциском, когда его перенесут в базилику Святого Петра, где пройдет короткая молитва и Литургия Слова. Уже в конце этой недели Папу похоронят.