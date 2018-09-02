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Тайная жизнь Захарченко: что известно о его семье

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Захарченко рядом со второй женой Натальей Гладковой
Захарченко рядом со второй женой Натальей Гладковой / Соцсети

О семье главаря боевиков на Донбассе Александра Захарченко маловато информации. Правда, все же известно, что он после себя оставил четырех детей и две жены: бывшую и теперь уже вдову.

Как пишет одно из сепаратистских изданий, в официальных документах он лишь указывал, что состоит в браке и воспитывает четверых сыновей, однако, согласно неофициальным источникам, у Захарченко трое детей от первой жены Натальи и один сын от второй, с которой он жил в гражданском браке.

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По информации журналистов, имя второй избранницы Захарченко было таким же, как и у первой.

"С Натальей Гладковой (родилась в 1986 году в Донецке) генерал-майора стали часто видеть с 2014 года. По некоторым данным, официально брак зарегистрирован не был, однако обручальное кольцо на правой руке Наталья носит. Вторая жена родила Захарченко четвертого сына, которого назвали Александром. Мальчик появился на свет 30 июля 2015 года", – добавляют представители издания.

Также отмечается, что Гладкова была вместе с Захарченко на передовой: имела позывные "Мама" и "Жена", а также оказывала медицинскую помощь раненым боевикам.

По словам самого Захарченко, однажды его вторая половина была под обстрелом и также воевала против украинцев в Донецком аэропорту.

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. 2 сентября в Донецке состоялось прощание с предводителем пророссийских боевиков.

Теги: Новости Украины Новости Донецка Война на Донбассе Убийство Захарченко
Источник: 24 Канал
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