Горе-контрабандист с тысячами евро: в Молдове поймали российского дипломата
В Молдове 31 января в аэропорту поймали российского дипломата. Горе-чиновник пытался тайно вывезти из страны 60 тысяч долларов.
Инцидент произошел в аэропорту города Кишинев. В свое незаконное путешествие дипломат отправился с женой.
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Детали
- В соответствии с законодательством Молдовы, физические лица должны письменно декларировать суммы в размере более 10 тысяч евро на 1 человека.
- Однако дипломат решил спрятать тысячи евро в собственном багаже и перевезти их в тайне.
- На таможенном контроле мужчину остановили.
- Впоследствии правоохранители установили, что он является сотрудником посольства России в Молдове.
- Международные конвенции не позволили задержать мужчину.
- В то же время в таможенной службе сообщили, что и на борт самолета горе-дипломата не пропустили.
- Сначала новость о тайных деньгах в багаже чиновника распространили местные СМИ. Впоследствии инцидент подтвердили в Таможенной службе и пограничной полиции.
- На время расследования 60 тысяч евро изъяли правоохранители.
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