В Молдове 31 января в аэропорту поймали российского дипломата. Горе-чиновник пытался тайно вывезти из страны 60 тысяч долларов.

Источник: NewsMaker, TV8 Инцидент произошел в аэропорту города Кишинев. В свое незаконное путешествие дипломат отправился с женой. Актуально На Буковине фискалы помогали незаконно экспортировать из Украины орехи: детали Детали В соответствии с законодательством Молдовы, физические лица должны письменно декларировать суммы в размере более 10 тысяч евро на 1 человека. Однако дипломат решил спрятать тысячи евро в собственном багаже ​​и перевезти их в тайне. На таможенном контроле мужчину остановили. Впоследствии правоохранители установили, что он является сотрудником посольства России в Молдове. Международные конвенции не позволили задержать мужчину. В то же время в таможенной службе сообщили, что и на борт самолета горе-дипломата не пропустили. Сначала новость о тайных деньгах в багаже ​​чиновника распространили местные СМИ. Впоследствии инцидент подтвердили в Таможенной службе и пограничной полиции. На время расследования 60 тысяч евро изъяли правоохранители.