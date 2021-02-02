У Молдові 31 січня в аеропорту упіймали російського дипломата. Горе-посадовець намагався таємно вивезти з країни 60 тисяч доларів.

Джерело: NewsMaker, TV8 Інцидент відбувся в аеропорту міста Кишинів. У свою незаконну мандрівку дипломат вирушив з дружиною. Актуально На Буковині фіскали стали частиною горіхової мафії, але зазнали невдачі: деталі Деталі Відповідно до законодавства Молдови, фізичні особи мусять письмово декларувати суми у розмірі понад 10 тисяч євро на 1 людину. Однак дипломат вирішив заховати тисячі євро у власному багажі і перевезти їх таємно. На митному контролі чоловіка зупинили. Згодом правоохоронці встановили, що він є співробітником посольства Росії у Молдові. Міжнародні конвенції не дозволили затримати чоловіка. Водночас у митній службі повідомили, що і на борт літака горе-дипломата не пропустили. Спершу новину про таємні гроші у багажі посадовця поширили місцеві ЗМІ. Згодом інцидент підтвердили у Митній службі та прикордонній поліції. На час розслідування 60 тисяч євро вилучили правоохоронці.