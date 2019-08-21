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      Тайное путешествие гривны из Канады: как Украина решилась на собственную валюту

      208 Читати новину українською
      Украинская гривна
      Украинская гривна / twitter.com

      Одним из ключевых этапов становления независимости Украины стало введение национальной валюты — гривны. Однако многие из украинцев обращали внимание, что на старых монетах и купюрах год чеканки указан 1992, но в оборот они были введены только в 1996 году. Олег Рыбачук был одним из руководителей Национального банка в 90-х годах и рассказал как это было.

      В условиях страшной секретности Украина договорилась с Канадой о выработке национальной валюты на их банкнотно-монетном дворе. Это была первая страна, которая признала независимость Украины. Об этом в программе "Независимость. Как это было" рассказал Олег Рыбачук.

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      Бывший глава Национального банка объяснил, что гривны печатались и накапливались в Канаде. А уже где-то в 90-х, когда готовилась денежная реформа, валюту решили перевезти в Украину танкерами.

      Танкер
      Танкер – судно, которое используют преимущественно для транспортировки нефти и газа

      Рыбачук утверждал, что это была огромная спецоперация, о которой знали Леонид Кучма, служба безопасности и внешняя разведка. Танкер шел из Канады через Мальту, а в этот момент много людей держались за сердце, потому что танкер вез большой запас гривны, на который не хватало даже хранилищ.

      Я хорошо помню, когда меня послали, как представителя Национального банка, в Москву на встречу центральных банков. Тогда Герасемов, а это их легендарный банкир, спросил о рублевой зоне, а я поднял руку и сказал: "А вы можете объяснить почему рубль? Почему рублевая зона? Может нам свой доллар ввести?". И там все эти узбеки и таджики молчали, потому что это же Украина одна такое может,
      – вспомнил Рыбачук.

      "Тогда очень распсиховался глава центрального банка, но не смог мне объяснить "почему". Я тогда сказал: "Украина не считает, что она должна быть в рублевой зоне. Если мы в рублевой зоне, у нас нет независимости. Я представитель национального банка, скажите, как мы можем быть независимы? У нас должна быть своя денежная единица", – рассказал Олег Рыбачук.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Валюта Леонид Кучма Деньги Служба безопасности Украины Канада Банки
      Источник: 24 канал
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