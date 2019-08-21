Таємна подорож гривні з Канади: як Україна наважилася на власну валюту

Одним з ключових етапів становлення незалежності України стало впровадження національної валюти — гривні. Проте багато хто з українців звертав увагу, що на старих монетах і купюрах рік карбування зазначений 1992, але в обіг вони були введені лише у 1996 році. Олег Рибачук був одним з очільників Національного банку в 90-х роках й розповів як це було.

В умовах страшенної секретності Україна домовилася з Канадою про вироблення національної валюти на їх банкнотно-монетному дворі. Це була перша країна, яка визнала незалежність України. Про це у програмі "Незалежність. Як це було" розповів Олег Рибачук.

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Колишній очільник Національного банку пояснив, що гривні друкувалися та накопичувалися в Канаді. А вже десь в 90-х, коли готувалася грошова реформа, то валюту вирішили перевезти в Україну танкерами.



Танкер – судно, яке використовують переважно для транспортування нафти й газу

Рибачук стверджував, що це була величезна спецоперація. Про яку знав Леонід Кучма, служба безпеки та зовнішня розвідка. Танкер йшов з Канади через Мальту, а в цей момент багато людей трималися за серце, бо танкер віз великий запас гривні, на який не вистачало навіть сховищ.

Я добре пам'ятаю, коли мене послали, як представника Національного банку, в Москву на зустріч центральних банків. Тоді Герасемов, а це їх легендарний банкір, запитав про рубльову зону, а я підняв руку й сказав: "А ви можете пояснити чому рубль? Чому рубльова зона? Може нам свій долар ввести?". І там всі ці узбеки та таджики мовчали, бо це ж Україна одна таке може,

– пригадав Рибачук.

"Тоді дуже розпсіхувався голова центрального банку, але не зміг мені пояснити "чому". Я тоді сказав: "Україна не вважає, що вона має бути в рубльовій зоні. Якщо ми в рубльовій зоні, у нас немає незалежності. Я представник національного банку, скажіть, як ми можемо бути незалежні? У нас має бути своя грошова одиниця", – розповів Олег Рибачук.