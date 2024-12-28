Вероятно, новоизбранный президент США уже увидел, что договориться с Владимиром Путиным будет непросто, ведь тот демонстративно отвергает любые предложения. Журналист-расследователь издания "Bellingcat" Христо Грозев объяснил 24 Каналу, чего пытается добиться российский диктатор.

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Какое новое условие Путин может выдвинуть Трампу

Одно из условий, которое Трамп предложит Путину для замораживания войны – долговременная отсрочка вступления Украины в Альянс. Однако недавно во время одного из выступлений Путин сказал, что ни через 5, ни через 20 лет Россия не допустит присоединения Киева к НАТО.

Впрочем, журналист-расследователь заметил, что не надо верить всему, что говорит российский президент. Ведь подобные заявления главы Кремля могут быть просто поднятием ставок на предстоящих переговорах с Трампом.

Путин знает, что будет ультиматум со стороны Белого дома, поэтому сейчас пытается напугать Трампа, чтобы не включать условие о присоединении Украины к НАТО. Однако вряд ли это конечная позиция Москвы,

– сказал Грозев.

По данным источников журналиста-расследователя, для Кремля будет приемлемо вступление Украины в Альянс, но при определенных условиях, которые, например, исключают размещение американских войск не то, что на украинской территории, но и на территории Восточной Европы.

Это все возможно. Однако если бы Трамп был единственным человеком, который принимает решения, то я мог бы предположить такой заговор. Команда, которую собирает новый президент США, это люди с большим опытом и пониманием российской угрозы. Поэтому я не думаю, что они настолько наивны, чтобы принять такое "альтернативное" предложение,

– добавил журналист-расследователь.

К слову, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус считает, что Трамп не согласится на условия Путина, ведь это станет полным признанием своего поражения, а также в целом поражения США, Запада.