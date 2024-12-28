Ймовірно, новообраний президент США вже побачив, що домовитися з Владіміром Путіним буде непросто, адже той демонстративно відкидає будь-які пропозиції. Журналіст-розслідувач видання "Bellingcat" Христо Грозєв пояснив 24 Каналу, чого намагається добитися російський диктатор.

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Яку нову умову Путін може висунути Трампу

Одна з умов, яку Трамп запропонує Путіну для замороження війни – довготривале відтермінування вступу України в Альянс. Однак нещодавно під час одного з виступів Путін сказав, що ні через 5, ні через 20 років Росія не допустить приєднання Києва до НАТО.

Втім, журналіст-розслідувач зауважив, що не треба вірити усьому, що говорить російський президент. Адже подібні заяви глави Кремля можуть бути просто підняттям ставок на майбутніх переговорах з Трампом.

Путін знає, що буде ультиматум з боку Білого дому, тож зараз намагається налякати Трампа, щоб не включати умову щодо приєднання України до НАТО. Однак навряд чи це кінцева позиція Москви,

– мовив Грозєв.

За даними джерел журналіста-розслідувача, для Кремля буде прийнятний вступ України в Альянс, але за певних умов, які, наприклад, виключають розміщення американських військ не те, що на українській території, а й на території Східної Європи.

Це все можливо. Проте якби Трамп був єдиною людиною, яка ухвалює рішення, то я міг би припустити таку змову. Команда, яку збирає новий президент США, це люди з великим досвідом й розумінням російської загрози. Тож я не думаю, що вони настільки наївні, аби ухвалити таку "альтернативну" пропозицію,

– додав журналіст-розслідувач.

До слова, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус вважає, що Трамп не погодиться на умови Путіна, адже це стане повним визнанням своєї поразки, а також загалом поразки США, Заходу.