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      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Тайный указ: Янукович отблагодарил Ющенко за победу в 2010 пожизненной государственной дачей

      81 Читати новину українською
      Янукович и Ющенко
      Янукович и Ющенко / unian.ua

      Виктор Янукович одним из своих первых тайных указов обеспечил своему предшественнику Виктору Ющенко пожизненную государственную дачу, охрану, водителей, горничных и денежное содержание.

      Соответствующий указ опубликовал на своей странице в Facebook народный депутат "Батькивщины" Сергей Власенко.

      Из документа следует, что уже через 2 недели после обретения полномочий президента, 12 марта 2010 года, Виктор Янукович издал указ под грифом "секретно", который состоял из 6 пунктов. Своему предшественнику Виктору Ющенко Янукович выделил пожизненное денежное содержание в размере актуальной президентской зарплаты. Также Ющенко выделили советника 1, 2 помощников, 2 автомобиля, 4 водителей, 1 повара, 2 горничных, 2 официантов и охрану за государственный счет. А еще – дачу в элитной Конча-Заспе в пожизненное пользование с содержанием за счет государства.

      "Вот за что продал Украину Виктор Ющенко", – прокомментировал публикацию Сергей Власенко.

      Напомним, в 2010 году Виктор Янукович победил своего конкурента Юлию Тимошенко с перевесом всего в 2%. Действующий тогда президент Виктор Ющенко накануне 2 тура выборов призвал голосовать "против всех", чем, по мнению экспертов и политиков, фактически привел к власти Януковича.

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      Теги: Новости политики Виктор Янукович Виктор Ющенко Сергей Власенко
      Источник: 24 Канал
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