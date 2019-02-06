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      Таємний указ: Янукович віддячив Ющенку за перемогу у 2010 пожиттєвою державною дачею та обслугою

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      Янукович і Ющенко
      Янукович і Ющенко / unian.ua

      Віктор Янукович одним із своїх перших таємних указів забезпечив своєму попереднику Віктору Ющенку довічну державну дачу, охорону, водіїв, покоївок і грошове утримання.

      Відповідний указ опублікував на своїй сторінці у Facebook народний депутат "Батьківщини" Сергій Власенко.

      З документа випливає, що вже через 2 тижні після набуття повноважень президента, 12 березня 2010 року Віктор Янукович видав указ під грифом "таємно", який складався з 6 пунктів. Своєму попереднику Віктору Ющенку Янукович виділив пожиттєве грошове утримання в розмірі актуальної президентської зарплати. Також Ющенку виділили 1 радника, 2 помічників, 2 автомобілі, 4 водіїв, 1 кухара, 2 покоївок, 2 офіціантів і охорону за державний рахунок. А ще дачу в елітній Конча-Заспі у довічне користування з утриманням за рахунок держави.

      "Ось за що продав Україну Віктор Ющенко", прокоментував публікацію Сергій Власенко.

      Нагадаємо, у 2010 році Віктор Янукович переміг свого конкурента Юлію Тимошенко з перевагою лише у 2%. Чинний тоді президент Віктор Ющенко напередодні 2 туру виборів закликав голосувати "проти всіх", чим, на думку експертів і політиків, фактично привів до влади Януковича.

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      Теги: Віктор Янукович Новини політики Віктор Ющенко Сергій Власенко
      Джерело: 24 Канал
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