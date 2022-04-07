К примеру, это телекоммуникационное оборудование, части интегральных схем и частотные приводы, которые можно использовать в гражданских и военных целях.

Кстати Украина – пример: в США считают, что Тайвань должен обороняться так же в случае вторжения Китая

В министерстве экономики острова отметили, что санкции вступают в силу немедленно. Расширенный экспортный контроль отвечает международным ограничениям.

Вторжение России в Украину создало явную угрозу миру,

– добавили в министерстве.

Тайвань изучает опыт Украины

Военные стратеги Тайваня изучают сопротивление Украины российскому вторжению. Они хотят сформировать свою боевую стратегию на случай агрессии со стороны Китая.

На фоне вторжения России в Украину Тайвань повысил готовность своих сил обороны.